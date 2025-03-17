Sigorta Primleri Yüksek, Ödemeler Zorlayıcı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan yazısında, ev kadınlarının SGK primlerini ödeme konusunda ciddi zorluklar yaşadığını belirtti. Çalışmayan kadınlar, yalnızca isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmektedir. Ancak yüksek prim tutarları, özellikle geliri olmayan ev kadınları için büyük bir engel teşkil etmektedir.

Ev kadınları, isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilmek için SGK'ya başvurup kendi primlerini yatırmak zorundadır. Ancak primlerin yüksekliği, bu yolu izlemelerini zorlaştırmaktadır. Karakaş, "Ev kadınları tabandan dahi olsa geçen yıl her ay 6.400 TL’den fazla prim ödediler, 2025 itibarıyla ise bu rakam 8.320 TL’ye yükselecek" dedi.

Sigortalı Olma Hakkı Zayıflıyor

Primlerini ödeyemeyen ev kadınları, SGK sisteminden ayrılmaya başladılar. 2023 yılında 128.909 olan isteğe bağlı sigortalı sayısı, 2024 yılı sonu itibarıyla 125.895'e düşmüştür. Karakaş, hükümetin vaat ettiği prim desteği ve yıpranma hakkının henüz hayata geçirilmediğini vurgulayarak, “Ev kadınları sigortalı olma şansını yakalayamıyor ve sistemden çıkıyorlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bağ-Kur’a Geçiş ve Zorlu Emeklilik Şartları

Ev kadınları, 2008 yılından itibaren Bağ-Kur kapsamına alınmışlardır. SSK’dan Bağ-Kur’a geçiş, daha yüksek prim ödeme ve daha zor emeklilik şartları anlamına gelmektedir. Bağ-Kur’lu olmak, en az 1.800 gün daha fazla prim ödemeyi gerektirmektedir. Karakaş, bu değişikliğin ev kadınlarının emeklilik şansını zorlaştırdığını belirtti.

Ev Kadınları, Düzenlemelerin Hızla Uygulanmasını Bekliyor

Ev kadınları, hükümetin vaat ettiği prim desteği ve yıpranma hakkı düzenlemelerinin bir an önce uygulanmasını talep etmektedir. Bu düzenlemelerin, geliri olmayan ve uzun yıllar evde çalışan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına ve daha erken emeklilik hakkına sahip olmalarına olanak tanıyacağı düşünülmektedir.

Kadınların SGK sistemine dâhil olabilmesi için prim desteği ve yıpranma hakkı gibi düzenlemelerin bir an önce yasalaşması bekleniyor. Bu düzenlemelerin, ev kadınları için daha adil bir emeklilik sistemi oluşturması umuluyor.