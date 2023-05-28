YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK’nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaş

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK’nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır."