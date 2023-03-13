YSK AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Özel: “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurunun son tarihi; 23 Mart 2023”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, 2023 seçimlerinin takviminde merak edilen tarihleri açıkladı. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru tarihinin 23 Mart olduğunu duyurdu.

YSK AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri hakkında açıklamalar bulundu. Seçim takvimine dair bilgilendirmelerde bulunan Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurunun son tarihin 23 Mart 2023 olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden seçim takviminde merak edilen tarihleri yanıtlayan Özel şu ifadelere yer verdi:

“Seçmen kütüklerinin güncellenmesi yani seçmenlerin yerleşim yeri adreslerini değiştirerek oy kullanacakları seçim çevresini değiştirmelerinin ilk günü; 20 Mart 2023 pazartesi. Son günü; 2 Nisan 2023 Pazar. Yurt dışında ve Gümrük kapılarında oy verme işleminin başlama tarihi; 27 Nisan 2023 perşembe, yurt dışında oy vermenin sona ermesi; 9 Mayıs 2023 Salı. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilanı; 1 Nisan 2023 Cumartesi. İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak YSK ‘ da kura çekilmesi ve ilanı; 8 Nisan 2023 Cumartesi. İttifak yaparak seçime katılacak siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ ya ilk teslim tarihi; 18 Mart 2023 Cumartesi , son tarihi; 24 Mart 2023 Cuma saat:17.00. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî gazete de yayımlanması; 31 Mart 2023 Cuma. Siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurunun son tarihi; 23 Mart 2023 Perşembe saat:17.00. Milletvekili listelerinin seçime katılacak siyasi partiler tarafından YSK’ ya teslim tarihinin son günü 9 Nisan 2023 Pazar saat:17.00”