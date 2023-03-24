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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
Politika 24.03.2023, 16:22 24.03.2023, 16:25
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. İttifak protokolünde Fatih Erbakan'ın da imzası olacak. Öte yandan HÜDA Par da kararını açıkladı. HÜDA- Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi.
HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.