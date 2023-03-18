Yargıtay Başkanı Akarca, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümünü kutladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümünü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadeleri ile kutladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Akarca mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mukaddes yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde mücadele veren, inanç ve azim ile bir destanın yaradılış tarihi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”