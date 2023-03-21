Veysel Gürsoy Çelik: “Türkiye’nin ilk işitme ve konuşma engelli milletvekili olabilmek için MHP’den başvurumu gerçekleştirdim”

Türkiye’nin ilk işitme ve konuşma engelli milletvekili olmak için başvurusunu gerçekleştiren Veysel Gürsoy Çelik, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm engel gruplarına karşı çok hassas olduğunu bildiğim için başvurumu MHP’den gerçekleştirmek istedim” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının bitmesine saatler kala başvurusunu gerçekleştiren Veysel Gürsoy Çelik, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip ilk işitme ve konuşma engelli milletvekili olmak istediğini vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Ankara’da ikamet ediyorum. Dünyada ve Türkiye’de işitme engelliler için faaliyet gösteren çeşitli federasyonlarda görev aldım. Aynı zamanda Ortadoğu İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim Derneği Başkanıyım. Bütün engelli gruplarına istinaden çalışmalarımı sürdürüyor onlar için çalışıyorum. Türkiye’de ki ilk işitme ve konuşma engelli milletvekili olabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili aday adaylığımı gerçekleştirdim. Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm engel gruplarına karşı çok hassas olduğunu bildiğimi için başvurumu MHP’den gerçekleştirmek istedim. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı genişletip, projelerimizi hayata geçirmek istiyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile birlikteyiz onun desteğini her zaman hissediyorum. Çalışmalarımızı genişletip bu konuda ilk milletvekili olmak istiyorum” dedi.