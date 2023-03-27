Ünlü oyuncu Orlando Bloom Kiev’de Zelenskiy ile görüştü

UNICEF’in İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Orlando Bloom, Ukrayna ziyareti çerçevesinde başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yüzüklerin Efendisi ve Karayip Korsanları serileriyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom Ukrayna’ya geldi. UNICEF’in İyi Niyet Elçisi olan Bloom, başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna’ya ilk kez 2016 yılında geldiğini belirten Bloom, Zelenskiy ile insani yardım projelerini ve çocuklar için yapılabilecek destekleme çalışmalarını ele aldı. Zelenskiy’nin savaşın başlangıcından bugüne kadarki tavrının Ukrayna halkına cesaret ve kararlılık olarak yansıdığını söyleyen Bloom, "Ukrayna halkının sahip olduğu güç gerçekten hayranlık verici. Elbette tüm bunların nedeni sizin tavrınız" dedi.

"Zaferiniz insanlığın zaferi olacak"

Ünlü oyuncu Bloom, Zelenskiy’e Japon filozof Daisaku Ikeda tarafından yazılmış bir mektup okudu. "Zaferiniz insanlığın zaferi olacak" diyen Bloom, "Yenilgi, umudun yenilgisi olacak. Her şeyi kazanmak zorundasınız. Yılmaz ruhunuzla savaşmalısınız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, ziyareti için Bloom’a teşekkür etti. Rusya-Ukrayna Savaş’ında Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde Rusya’ya kaçırıldığı iddialarının ardından kayıp çocukların bulunması için her şeyi yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "Savaş, Ukraynalı çocukların çocukluğunu elinden aldı. Ukrayna’daki binlerce okul ya hasar aldı ya da tamamen yıkıldı. Yaklaşık 2.7 milyon Ukraynalı öğrenci uzaktan ya da hibrit eğitime zorlandı. Yine 1.5 milyon çocuk depresyon, stres ve psikolojik problemlerle karşı karşıya kaldı" açıklamasında bulundu.