Ukrayna’dan nükleer silah yanıtı: "Kremlin, Belarus’u rehin aldı"
UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ BAŞKANI OLEKSİY DANİLOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN BELARUS’A NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRİLECEĞİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN, "KREMLİN, BELARUS'U NÜKLEER REHİN ALDI" DEDİ.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirileceği açıklamasına ilişkin, "Kremlin, Belarus’u nükleer rehin aldı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Belarus’a nükleer silah yerleştireceklerini açıklamasının ardından Ukrayna’dan yanıt geldi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin’in Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirilmesine ilişkin açıklaması, Belarus toplumunda Rusya ve Putin’e yönelik olumsuz algı ve kamuoyu reddini en üst düzeye çıkarıyor. Ülkenin iç istikrarsızlaşmasına doğru atılan bir adım. Kremlin, Belarus’u nükleer rehin aldı" ifadelerini kullandı.