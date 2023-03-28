Ukrayna, İngiliz yapımı ilk Challenger 2 tanklarını teslim aldı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere’den Challenger 2 ana muharebe tanklarının Ukrayna’ya teslim edildiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz yapımı ilk Challenger 2 ana muharebe tanklarını teslim aldıklarını duyurdu. Bakan Reznikov paylaşımında, “İlk Ukraynalı Challenger 2 ile bir tur atmak bir zevkti. İngiltere tarafından tedarik edilen bu tanklar yakın zamanda ülkemize geldi” ifadelerini kullandı. Tankların yakında savaşta görev alacağını aktaran Reznikov, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere halkına teşekkür etti.

İngiltere’de eğitim alan Ukraynalı askerler ülkelerine dönmüştü

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Challenger 2 tanklarının kullanımına yönelik Ukraynalı personele verilen eğitim tamamlandığı, Ukraynalıların ülkelerine döndüğü duyurulmuştu. Savunma Bakanı Ben Wallace, “İngiliz Challenger 2 tanklarıyla eğitimlerini tamamlayan Ukraynalı askerlerin kararlılığına tanık olmak gerçekten ilham verici. Onların yanında olmaya ve Ukrayna’yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İngiltere, Ocak ayında Ukrayna’ya 14 Challenger 2 tankı göndereceğini açıklamıştı. İngiltere ordusunun ana muhabere tankı Challenger 2, 1998 yılında envantere girmişti. Şu anda 2035 yılına kadar hizmette kalmasını sağlayacak işlemlerden geçirilen Challenger 2, Irak Savaşı’nda dikkat çekmişti.