TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Seçmen, tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalıdır”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bütün partilerin seçmenlerin önüne kendi güçleriyle, kendi projeleriyle, kendi söylemleriyle çıkmasından yanayız. Seçmen, tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarıgül, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından ittifakların sona ereceğini söyleyerek, “Türkiye’nin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçeceğine inanıyorum. Seçimden hemen sonra AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere bir araya gelecekler ve demokratik parlamenter sisteme geçmenin hesaplarını tekrar yapacaklar. TDP olarak bütün partilerin seçmenlerin önüne kendi güçleriyle, kendi projeleriyle, kendi söylemleriyle çıkmasından yanayız. Seçmen, tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalıdır” diye konuştu.