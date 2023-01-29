TBMM Başkanı Şentop, Pakistanlı mevkidaşı Durrani ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında, Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile bir araya geldi. Şentop görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Aramızdaki kardeşlik bağlarından aldığımız kuvvetle, ilişkilerimizi her alanda ileriye taşıma temennimizi ifade ettik" dedi.