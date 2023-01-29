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İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
TBMM Başkanı Şentop, Pakistanlı mevkidaşı Durrani ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında, Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile görüştü.
Politika 29.01.2023, 22:47
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında, Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile bir araya geldi. Şentop görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Aramızdaki kardeşlik bağlarından aldığımız kuvvetle, ilişkilerimizi her alanda ileriye taşıma temennimizi ifade ettik" dedi.