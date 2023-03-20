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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.
Politika 20.03.2023, 16:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.