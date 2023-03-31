Putin, Rusya’nın yeni dış politika konseptini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni dış politika konseptinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Dış politika konseptinde Rusya’nın kendisini Batı’nın düşmanı olarak görmediğine ilişkin bir madde yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantıda Rusya’nın yeni dış politika konseptine ilişkin kararnameyi imzaladı. Putin toplantıda yaptığı konuşmada, "Dış politikanın uygulanmasında görevli olan arkadaşlarımdan yapıcı ortaklarla bağların geliştirilmesine ve hasım ülkelerin Rusya’ya yönelik düşmanca politikalarından vazgeçmeleri için gereken koşulların sağlanmasına özel önem vermelerini istiyorum" dedi.

Daha adil bir dünya düzeni istediklerini ve bu doğrultuda yeni konseptin oluşturulmasına ihtiyaç doğduğunu belirten Putin, "Rusya’nın egemenliğinin pekiştirilmesi, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Kremlin tarafından basına servis edilen Rusya’nın yeni dış politika konseptinin içeriğinde önemli maddeler yer aldı. Yeni konseptte Rusya’nın dış politikasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirleyeceği, Rusya’nın Avrasya ve Pasifik bölgesinde etkili bir ülke olduğu, dünyadaki dengeleri korumada aktif rol aldığı, Rus ordusunun Rusya’nın müttefiklerine karşı yapılan saldırılara karşılık verebileceği, Rusya’nın biyolojik ve kimyasal silah saldırılarına ilişkin iddiaları araştırmaya devam edeceği, Avrupa ve NATO’dan gelen tehdit ve muhtemel saldırıları bertaraf edeceği, müttefikleriyle askeri işbirliğini geliştireceği, Rus kültürü ve Rus dili gibi manevi değerleri korumaya devam edeceği gibi maddeler yer alıyor.

"Rusya kendisini Batı’nın düşmanı olarak görmüyor"

Yeni dış politika konseptinde Batı ile olan ilişkilerle ilgili ise, "Rusya kendisini Batı’nın düşmanı olarak görmemekte ve kendisini izole etmemektedir" ifadesine yer verildi. Ayrıca maddeler arasında, "Rusya’nın önceliği ABD’nin ekonomik konumunu art niyetli kullanmasını engellemek ve başka bir ülkeye karşı sömürge ve hegemonya kurma amaçlarından vazgeçmesini sağlamak. Moskova, Washington’ın rotasını uluslararası güvenlik için ana risk kaynağı olarak görmektedir. Rusya Federasyonu ve ABD arasındaki ilişkilerin gelişimi, Washington’ın hakimiyet kurma çabalarının seviyesine bağlıdır" ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın yeni dış politika konseptinde müttefik kuruluş ve ülkelerle ilişkilerin daha da geliştirileceğine işaret edilerek, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile ilişkilerin geliştirileceği, Rusya’nın Asya-Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki kurumlarını güçlendireceği belirtildi.