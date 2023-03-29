Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna tahılının iç pazarımızı istikrarsızlaştırmasını kabul etmiyoruz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Konseyi kararıyla Ukrayna’dan ithal edilen tahılların depolarda biriktiğini belirterek, "Ukrayna tahılının iç pazarımızı istikrarsızlaştırmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna tahılının komşu ülkeler üzerinden Afrika ve Ortadoğu’ya satılmasına karar vermesi sonrasında Ukrayna’dan ithal edilen milyonlarca ton tahıl Polonya’da krize yol açtı. Avrupa Birliği (AB) prosedürlerindeki aksaklık ve gecikmeler nedeniyle milyonlarca ton tahılın Polonya’daki ambarlarda kalmasına çiftçiler isyan etti. Ucuz Ukrayna tahılı yüzünden ellerindeki tahılı satamadıklarını ya da maliyetinin altında satmak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Polonyalı çiftçiler, Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk ile bir araya geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kowalczyk ve çiftçiler arasındaki görüşmenin sürdüğü sırada konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna tahılının iç pazarı istikrarsızlaştırmasını kabul etmediklerini belirten Morawiecki, "Tarım Bakanı Kowalczyk’a, Polonya’da birikmiş tahılın en hızlı şekilde Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya gönderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması ve Ukrayna tahılının Polonya’ya etkisini sınırlandıracak her türlü uygulamayı hayata geçirmesi yönünde talimat verdim" açıklamasında bulundu.

"Biz yardım etmeye hazırız"

Ukrayna’ya sınır komşusu olan diğer AB üyesi ülkelerin başbakanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e konuya ilişkin yarın bir mektup göndereceklerini söyleyen Morawiecki, Avrupa Konseyi’ni Ukrayna tahılının komşu ülkeler üzerindeki etkisinin sınırlandırılması için tüm prosedür ve düzenlemeleri derhal harekete geçirmeye davet edeceklerini aktardı. Morawiecki, "Biz yardım etmeye hazırız. Eğer birileri Polonya toprakları üzerinden Ukrayna tahılını Gdansk Limanı’na oradan da dünyanın diğer ülkelerine ihraç etmek istiyorsa bunu yapabilir" dedi. Krizin kendileri için çok büyük olduğunu, AB nezdinde aylardır süren çabalara rağmen henüz bir netice alamadıklarını ve sorunun çözümü için artık Avrupa Konseyi’nin onay vermediği bir takım önlemleri devreye sokmayı düşündüklerini ifade eden Morawiecki, "Bunu açıkça söylüyorum. Söz konusu önlemleri devreye sokarsak AB kurumları bize en fazla para cezası verir. Turow linyit madeni örneğinde olduğu gibi kendi başımıza harekete geçebileceğimizi gösterdik ve bu cezalardan korkmuyoruz" şeklinde konuştu.