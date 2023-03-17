Peskov: "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı Rusya için önemsiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararının Rusya için önemsiz olduğunu söyledi.

Ukrayna’daki savaşta, Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde Rusya’ya kaçırılması iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkarmasına Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mahkemenin kararını hukuki olarak tanımadıklarını söyleyerek, "Rusya, bazı ülkeler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımıyor ve bu türden herhangi bir karar Rusya Federasyonu için hukuki açıdan önemsizdir" ifadelerini kullandı.