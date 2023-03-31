(ÖZEL) Beşinci kez yapılacak seçim için ‘sandığa gidin’ çağrısı

Bulgaristan seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği (ESBALGÖÇ) yöneticileri, Eskişehir’de kurulacak 3 sandıkta oy kullanacak yaklaşık 2 bin 500 vatandaşı ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Bulgaristan, genel seçimler için 2 Nisan’da 5. kez sandık başına gidiyor. Çifte vatandaşlıklardan dolayı Türkiye’de 24 ilde toplam 162 sandık kurulacak. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yaklaşık 2 bin 500 çifte vatandaşlığı bulunan seçmen, kurulacak olan 3 sandıkta oy kullanacaklar. Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Habibe Aydın ve Başkan Yardımcısı Megdat Vatansever, Bulgaristan göçmenlerinin yoğunlukta bulunduğu mahallelerde vatandaşlara bilgi verdi. Oy kullanma işlemenin öneminden bahseden başkan ve beraberindeki ekip, sandıkların yerleri hakkında da bilgi verdi.

“Seçmenleri bilgilendirip, sohbet ediyoruz”

Konuyla ilgili konuşan ESBALGÖÇ Başkanı Habibe Aydın, “2 Nisan Pazar günü Bulgaristan milletvekilleri seçimine katılacağız. Şehirdeki çifte vatandaşlığa sahip vatandaşlarımız Bulgaristan Parlamento seçimleri için sandık başına gidecekler. Eskişehir’de de 3 tane sandık kurulacak. Çankaya ve Şirintepe mahallelerinde kurulacak sandıklarımız. Çankaya Mahallesi’nde Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Şirintepe Mahallesi’nde de Şehit Teğmen Subutay Alkan İlköğretim Okulu ve Kardeşler Ortaokulu’nda vatandaşlarımız oy kullanabilecekler. Dernek olarak vatandaşlarımızın oy kullanma duyarlılığını arttırmak için alanda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bulgaristan ile çok kuvvetli bağlarımız var. İki ülkenin kardeşliğini çok fazla önemsiyoruz. Bizim bu seçimde gönlümüzden geçen, Bulgaristan’da bulunan Türk soydaşlarımızın temsilinin daha iyi yapılabilmesini arzu ediyoruz. Seçmenleri bilgilendirip, sohbet ediyoruz. Umarım bu seçimler hayırlı bir sonuç ile sonuçlanır. Türkiye’de en son 14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen seçimlerde 89 bin vatandaşımız sandığa gitmişti, Eskişehir’de de bin 564 oyumuz vardı. Eskişehir’de çifte vatandaşlık sahibi olan vatandaş sayasının 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Ne kadar çok oy kullanabilirsek temsil gücümüzün o kadar artacağını biliyoruz” dedi.

“Sandığa gideceğim, herkeste gitsin”

Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden çifte vatandaşlık sahibi İsmail Tasçı, oy kullanmaları yönünde seçmenleri uyarırken, “Sandığa gideceğim, herkeste gitsin. Çifte vatandaşlık sahipleri kesinlikle ihmal etmesinler, oy kullanmalarını öneriyorum. İhmal etmesiler dediğim gibi, birkaç milletvekili çıkaralım biz de” diye konuştu.