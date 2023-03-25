(Özel) Babası CHP’den oğlu AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Diş hekimi Hüseyin Serkan Ölmeztürk AK Parti Bursa milletvekili aday adayı olurken, babası Adnan Ölmeztürk ise CHP Erzincan milletvekili aday adayı oldu.

Erzincan doğumlu diş hekimi Hüseyin Serkan Ölmeztürk siyasete hızlı bir giriş yaparak, 28. dönem milletvekilliği için AK Parti Bursa milletvekili aday adayı oldu. Babası Adnan Ölmeztürk de CHP Erzincan milletvekili aday adayı oldu. İki zıt partiden siyasete giriş yapan aile üyeleri arasında tatlı bir rekabet olduğunu belirten Serkan Ölmeztürk, “Babam ile birlikte meclise girersek çok mutlu olurum” dedi.

“Erdoğan’ın yanında olmak vatanın, milletin yanında olmaktır”

Siyasette doğru tarafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulunmak olduğunu söyleyen Serkan Ölmeztürk, “Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizdiği büyük projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağım. Olması gereken yer Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak. ’Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak; vatanın, milletin yanında olmak’ diye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder” ifadelerini kullandı.

Baba alevi anne laz

İki farklı kültür içerisinde büyüdüğünü ifade eden Serkan Ölmeztürk, “Babam Erzincanlı alevi, annem Rizeli laz. Baktığınız zaman kültürel yapı içerisinde bir mozaiğimiz var. Bize öncelikle öğretilen sevgi, insana dokunmak ve faydalı olmak. Mesleki alanda faydalı olduk, şimdi ise mecliste inşallah siyasi konumumuz olursa yaparız. Babamın Erzincan’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adaylığını koyması; benim de Bursa’da AK Parti’den adaylığımı koymam ister istemez farklılık oluşturuyor. Bunlar işin cilvesi ve bizim göstereceğimiz saygısızlık değil de sadece düşüncelerimizi hoşgörü çerçevesinde anlatmak. Biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anne her iki tarafa da duacı

CHP’li eş ve AK Partili oğlu arasında kalan annenin her iki tarafa da dua ettiğini söyleyen Ölmeztürk, “Annem duacı. Bana ve babama ’vatanımız için hayırlı olan nasip olsun’ diye dua ediyor. İlerideki günlerde babamla seçilirsek bir aileden iki koltuk temsil etmiş oluruz. Bu da şahsım adına mutluluk olur” dedi.