NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yarın Türkiye’ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye’ye gelecek.

NATO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 3-4 Haziran’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek. Stoltenberg ziyareti kapsamında yarın başkent Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılacak. Stoltenberg ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

"Yakın zamanda Ankara’ya gideceğim" demişti

Öte yandan dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "İsveç’in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara’ya da gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.