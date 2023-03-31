NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO üyeliğini onayladığı Finlandiya’nın önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifaka katılacağını ifade etti.

Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolüne ilişkin teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TBMM’nin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Türkiye ile birlikte 30 NATO müttefikinin tamamının katılım protokolünü onayladığını belirten Stoltenberg, “Biraz önce kendisini tebrik etmek için Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştüm. Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak” dedi.

NATO üyeliğinin Finlandiya’nın güvenliğini artıracağını ve ittifakı güçlendireceğini ifade eden Stoltenberg, “Finlandiya’nın oldukça yeterli bir ordusu, güçlü demokratik kurumları var. Bu nedenle Finlandiya ittifakımıza çok şey katacak” diye konuştu.

“NATO tarihindeki en hızlı onay süreci”

Tüm NATO müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Finlandiya ve İsveç’i ittifaka katılmaya davet ederek tarihi bir karar aldıklarını belirten NATO Genel Sekreteri, “NATO tarihindeki en hızlı onay sürecini yaşadık. Tüm müttefikler, İsveç’in onay sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının herkesin çıkarına olacağı konusunda hemfikir. İsveç’i de en kısa zamanda NATO ailesinin üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.