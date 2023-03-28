MSB: (Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması) "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerin

MSB: (Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması) "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."