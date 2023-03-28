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MSB: (Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması) "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerin
MSB: (Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması) "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."
Politika 28.03.2023, 11:18
MSB: (Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması) "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."