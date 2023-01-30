Milli Eğitim Bakanı Özer, Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan’da görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Özer, başkent Bakü’de Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. Görüşmede yaptığı konuşmaya Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yapılan terör saldırısı nedeniyle Bakan Amrullayev’e taziyelerini ileterek başlayan Bakan Özer, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Azerbaycan ile ilişkilerimize bir millet, iki devletin ilişkileri olarak bakıyoruz. Yıllardan beri tüm alanlardaki iş birlikleri her geçen gün yeni bir boyuta taşınmasını görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Dolayısıyla bu ilişkilerin çok daha güçlü hale gelmesi için eğitim asla en başat olan alanlardan bir tanesi oluşturuyor. Yıllardan beri Azerbaycan’da birlikte eğitim alanındaki yapmış olduğumuz iş birliklerinden de büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“Deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız”

Türkiye’nin son 20 yılda eğitim alanında çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Bakan Özer, “Okullaşma oranlarından eğitimde dijitalleşmeye kadar, öğretmenlerin eğitiminden mesleki eğitimdeki dönüşüme kadar bu tüm biriken deneyimleri sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük mutluluk duyacağız. Zaten paylaşıyoruz ama bunları daha büyük bir çerçeve içerisinde daha ileri noktalara taşımaktan gerçekten büyük mutluluk duyacağız. Bugün de çok kapsamlı bir heyetle geldik. İsteğimiz bu ilişkilerin çerçevesini çok daha sağlam bir zemine kavuşturup hızlı bir şekilde ilerlemek. Sizin deneyimlerinizden biz yararlanmak istiyoruz. Hem de bizim deneyimlerimizi, kazanımlarımızı sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyacağız. Bu kapsamda yine Maarif Vakfı’na açılmasında vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da müteşekkiriz. Vakfımız burada çalışmaya başladı. İnanıyorum ki bu vakfın açılması bizim iş birliklerimizin güçlenmesinde çok büyük bir dönemeç oluşturacak. Yine iki cumhurbaşkanının açmış olduğu bir üniversitenin Azerbaycan’da kurulmasıyla ilgili sürecin hızlanmasından da bu bağlamda desteklerinizle de büyük memnuniyet duyacağız. Bir de bizim buradaki Türk okulumuzun, artık kapasitesinin sınırlarına gelen Türk okulumuzun yeni bir açılımla kapasitesini artırma ile ilgili süreçlerde desteğiniz bizim için çok kıymetli. İnşallah orada da güzel bir açılım yaparak bu ilişkilerimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Azerbaycan temasları 1 Şubat’ta sona erecek.