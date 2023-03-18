MHP lideri Bahçeli: 'Zillet ittifakı (emperyalist) dayatmanın koçbaşı, bu servisin hizmetkarıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Zaferimizin 108'inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir (erteleme) edilmiştir. Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.

Bu kapsamda siyasi muhalefet Türkiye'nin karşısına geçmiş, milletimizi zillet anaforuna çekmek için dış bağlantılı yıkım hesabı yapmaya başlamıştır.

Tarihi gerçekler açıktır ki Türk milletinin üzerinde oynanan hasmane (düşmanca) oyunların başlangıcı 20'inci yüzyılın başında Çanakkale'de ayaklar altında çiğnenen stratejik senaryolarda saklıdır.

Günümüzde olup bitenler Lozan'da durdurulan emperyalist komplonun yeniden ve farklı formatlarla Türk milletine dayatılmasından, bir nevi üretilen zehri kızılcık şerbeti diye servis etmekten başka bir şey değildir.

Zillet ittifakı bu dayatmanın koçbaşı, bu servisin hizmetkarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'de ezilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele'de tepelenenlerdir. Bugün karşımıza bir kez daha çıkanlar, ana karnındaki bebekleri süngüyle deşen caniler, FETÖ'ye ve PKK'ya siyasi rant ve ikbal uğruna el uzatan çürümüşlerdir.”

Doğal felaketlerin enkaz ve yıkımını kaldırmanın, yaraları sarmak için mücadele halinde olan Türkiye'nin iradesinin Çanakkale ruhuyla tecelli ettiğini ifade eden Bahçeli, “Bu ruhun harcı istiklal ve istikbal sevdasıyla karılmıştır. Bu ruhun hakkı cumhurun muazzez iradesi tarafından savunulacak ve dört başı mamur şekilde kavranacaktır. Bundan hiçbir vatan evladının şüphesi olmamalıdır. ‘Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye' ahlak ve azmi Çanakkale'nin feyziyle milli varlığı huzur, refah, güvenlik, birlik ve dirlik içinde yükselecek bir gelecek ufkuna cesaretle taşıyacaktır” dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde doğal felaketlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale'nin neferlerini ve şehitleri hürmetle, rahmetle ve şükranla andığını belirten Bahçeli, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Hiç unutulmasın ki, Çanakkale yalnızca bir şehrin adı değil, dünyanın en büyük şehitliğinin de ebediyen tütecek ocağı, dillerden hiç düşmeyecek şanlı unvanıdır. Bu şehitlikte tezahür eden milli irade ve tarihi emanetler tıpkı bir meşale gibi sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacaktır” diye konuştu.