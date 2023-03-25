Memleket Partisi Genel Başkanı İnce 4 günde 100 bin imza topladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imzaya 4 gün sonra ulaştı. Bu sonuçla İnce, 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama sürecinin dört gün önce resmen başlamışının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kampanyanın dördüncü gününde 11 aday arasından 100 bine ulaşan ilk isim oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 69 bin 151 imza ile listede ikinci sırada yerini alırken, Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan ise 58 bin 45 imza ile üçüncü sırada yerini aldı.

YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 100 bin 117

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 151

Sinan Oğan: 58 bin 45

Doğu Perinçek: 19 bin 667

Yakup Türkal: 2 bin 392

Erkan Trükten: Bin 511

Tevfik Ahmet Özal: bin 1

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan:99

Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplayan Fatih Erbakan’ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.

Ayrıca, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kabul edilen isimlerin imza toplama süreci ise 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.