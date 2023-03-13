Melih Gökçek paylaştı: Kim kimi destekliyor...

Sosyal medyayı bık kullanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, instagram hesabından bir görsel paylaştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı görselin hemen altında ise, bu isimleri kimlerin desteklediğini alt alta sıralayan Gökçek paylaşımına; "Destekleyenlere bak! Elini vicdanına koy, karar ver" notunu düştü.

İşte Melih Gökçek'in paylaştığı o görsel: