Meclis Başkanı Şentop: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı) Bu tartışma hukuki değil siyasidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik. Bu tartışma hukuki değil siyasidir" dedi.