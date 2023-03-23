Malatya’da kalıcı konutların inşa edileceği noktalar belli oldu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, depremin vurduğu Malatya’da kalıcı konutların Yeşilyurt İkizce, Altay Kışlası ile Battalgazi Gelinciktepe ve Çamurlu ana aksı üzerine yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda inşa süreci yürütülüyor. 21 Şubat’tan bugüne kadar Malatya’da 6 bin 644 afet konutu ve 2 bin 800 köy evinin ihalesi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi. Çalık, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve şehrin bileşenleriyle toplantılar yaptık. Bu toplantılarda binaların nereye inşa edileceği hakkında 3 tane prensip kararı alındı. Birinci olarak jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçilecek. İkinci olarak fay hattının olmadığı, tarım arazisi olmayan yerlere seçilecek. Üçüncü olarak yeni bir şehir planı çerçevesinde master planlarla, şehrin ihtiyaçlarını ortaya koyacak demografik, sosyolojik, kültürel ve tarihi hassasiyetler göz önünde bulundurulan çalışmalar yapılacak” dedi.

Kalıcı konutların inşa edileceği bölgeleri de açıklayan Çalık, “Malatya’mızı Yeşilyurt ve Battalgazi olarak iki ana aks üzerine yapacağız. Birincisi, Battalgazi bölgesinde dağın eteklerinden bulunan Gelinciktepe ve Çamurlu. Bir diğeri ise Yeşilyurt bölgesinde, İkizce ile Altay Kışlası’na yapacağız. Yaraları hep beraber saracağız” diye konuştu.