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Kırklareli’nde oylar YSK’ya teslim ediliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ SAAT 17.00 İTİBARİYLE OY VERME İŞLEMİ BİTMESİNİN ARDINDAN SAYILAN OYLAR TORBALAR İLE YSK’YA TESLİM EDİLİYOR
Politika 28.05.2023, 20:03
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK’ya teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi okullarda yapıldı.
Kırklareli’nde de oy sayma işlemi biten sandık başkanları torbaları YSK’ya teslim ediliyor.