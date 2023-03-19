Kazakistan’da halk parlamento ve yerel meclis seçimleri için sandık başında

Kazakistan’da halk, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oy vermeye başladı.

Kazakistan’da halk, parlamentonun alt kanadı meclis ve yerel meclis milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, oy verme işleminin yerel saatle 07.00’de başladığı ülkede kayıtlı 12 milyon 32 bin 550 seçmen, 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 10 bin 223 sandıkta oy kullanabilecek.

Toplam 98 koltuktan oluşan mecliste 68 milletvekilleri siyasi partilerden, 29 milletvekili de tek üyeli seçim bölgelerinden seçilecek. İlk kez karma seçim sisteminin uygulandığı ülkede 7 siyasi partiden 283 aday ve 525 bağımsız aday yarışırken, seçimlere, Kazakistan Halk Partisi, Ak Jol Demokratik Partisi, Amanat Partisi, Aul Partisi, Baytak Partisi, Respublika Partisi ve Kazakistan Sosyal Demokrat Partisi katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başkent Astana’daki El Farabi Öğrenci Sarayında kurulan sandıkta oy kullandığı belirtildi. Yerel saatle 20.00’de oy verme işleminin sona ereceği aktarılarak, seçimleri yerel ve yabancı gözlemcilerin izlediği açıklandı.