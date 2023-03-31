Karadağ, cumhurbaşkanını seçmek için 2 Nisan’da sandık başına gidiyor

Balkan ülkesi Karadağ’da halk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 2 Nisan’da sandık başına gidecek.

Karadağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 2 Nisan’da gerçekleştirilecek. Seçimde cumhurbaşkanlığı koltuğu için 19 Mart’ta yapılan ilk turda en çok oyu alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) lideri ve mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic yarışacak. Devlet Seçim Komisyonu’ndan (DİK) yapılan açıklamada, 542 bin 154 kayıtlı seçmenin yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda oylarını kullanacağı belirtildi.

“Seçimler, ülkenin kaderini belirleyecek”

Djukanovic seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkenin kaderini belirleyeceğini ifade ederek, “Söz konusu seçimlerde, Karadağ’ın, Büyük Sırbistan’ın bir bölgesi haline mi geleceği yoksa bir Avrupa devleti olarak kalkınmaya devam mı edeceği belirlenecek” dedi. Milatovic’in dahil olduğu hükümetin 2021 yılından beri yaptıklarının ortada olduğunu ve Karadağ’ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunun sekteye uğradığını söyleyen Djukanovic, seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini savundu.

Sırbistan’ın desteklediği Milatovic ise Djukanovic’in partisinin her kademede seçimleri kaybettiğini ve cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini ileri sürdü.

Djukanovic’in görev süresi 19 Mayıs’ta sona erecek

Çok partili sisteme 1990 yılında geçiş yapan Karadağ’da üçüncü ve yedinci cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Djukanovic, 6 kez başbakanlık görevinde bulundu. 2018’den bu yana Cumhurbaşkanı olan Djukanovic’in görev süresi, 19 Mayıs gecesi sona erecek.

Karadağ’da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

Karadağ’da katılım oranının 63,1 olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, Djukanovic oyların yüzde 35,3’ünü, Milatovic’in ise yüzde 29,2’sini alarak ikinci tura kalmıştı.