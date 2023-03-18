Japonya Başbakanı Kishida ve Almanya Başbakanı Scholz Tokyo’da görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere beraberindeki 6 kabine üyesiyle birlikte Tokyo’ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin Rusya’nın Ukrayna işgali, Çin’in ekonomik ve askeri hegemonyasını artırmaya dönük faaliyetleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformu ve nükleer silahsızlanma ile özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirme konularını ele aldığı öğrenildi. Ukrayna’ya desteği sürdürme ve ekonomi ile güvenlik alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalan ikili, yaklaşık 50 dakika süren temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesi ve Almanya’nın hukukun üstünlüğüne dayalı, özgür ve açık bir uluslararası düzeni sürdürmek ve güçlendirmek için işbirliğini sürdüreceğini belirterek, Scholz ile yaptıkları görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanma tehdidine asla müsamaha göstermememe ve Moskova’ya yönelik yaptırımları sürdürme konusunda anlaştıklarını ifade etti. Kishida, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhindeki kararına ilişkin gelişmeleri dikkatle izleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kimse hukukun üstünde değildir"

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşılayan Scholz da, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlarını soruşturmak için doğru kurumdur Gerçek şu ki, hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Ve bu şu anda açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.