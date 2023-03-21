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İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacaktır” dedi.
Politika 21.03.2023, 14:22
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacaktır” dedi.
Tatlıoğlu, İYİ Parti Grubu’nun kararını açıkladı. Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacaktır” ifadesini kullandı.