İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat’ta, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına” ilişkin tebliğ yayımlamıştı. Tebliğe göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin 350 dolara çıkarıldığı düzenleme iptal edildi.