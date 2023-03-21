İsrail’den Batı Şeria’da 4 yasa dışı yerleşim biriminin Yahudilere yeniden açılmasına onay

İsrail Meclisinde (Knesset) 2005’te boşaltılan Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılmasını içeren yasa teklifi, üçüncü okumada kabul edildi.

İsrail Meclisinde, 2005’te boşaltılan Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılmasını içeren yasa teklifi oylamaya sunuldu. Yasa tasarısı üçüncü okumada 18’e karşı 31 oyla kabul edildi. Böylece Yahudilerin Homesh, Ganim, Kadim ve Sa-Nur yerleşimlerinin bulunduğu bölgeye girmesini yasaklayan maddeler yürürlükten kaldırıldı. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesiyle Yahudi yerleşimcilerin söz konusu bölgelere geri dönmesinin yolu açıldı.

Filistin karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Genel Başkanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılmasının "tarihi bir adaletsizliği düzeltmenin başlangıcı" olduğunu söyledi. Bne-Gvir, yerleşim yerlerini genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yasa dışı yerleşimlere Batı da karşı çıkıyor

İsrail’in yakın müttefiki ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplum, söz konusu yerleşimleri yasa dışı olarak görüyor ve Filistinlilerin bağımsız bir devlet için talep ettiği işgal altındaki topraklarda inşaat faaliyetlerine karşı çıkıyor.