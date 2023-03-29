İskoçya'da tarihi gün! Yeni başbakanı Yousaf, resmi konutunda namaz kıldırdı

İskoçya’nın yeni başbakanı seçilen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Humza Yousaf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Yousaf, başkent Edinburgh’da yer alan başbakanlık resmi konutu Bute House’daki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı. Namaz kılarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yousaf, “Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House’da ilk gecemizi geçiriyoruz. Bute House’da birlikte iftar yaptıktan sonra bir gelenek olarak aileme namaz kıldırdığım özel bir an” ifadelerini kullandı.

Humza Yousaf, dün 129 sandalyeli İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada 71 milletvekilinin desteğini olarak ülkenin yeni başbakanı seçilmişti. Yousaf’ın bugün İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesi’nde düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.