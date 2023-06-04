İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hakan Fidan’ı arayarak tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan’ı arayarak tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2010-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan’ı arayarak tebrik etti.