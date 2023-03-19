IKBY Başbakanı Barzani: “Duhok’ta düşen PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopter KYB’li grup tarafından satın alındı”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok kentinde düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok kentinde 15 Mart’ta düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopter ile ilgili açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasıyla ilgili "bazı gizemli olayların" bulunduğunu belirten Barzani, IKBY emniyet ve istihbarat birimleri verilerine göre helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını belirterek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye helikopterin nasıl ulaştığını ve o bölgede ne işleri olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Söz konusu soru işaretlerini cevaplamak için daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Barzani, izin almadan o bölgede uçan helikopterin ne işi olduğunu öğrenmek için Irak hükümeti ve koalisyon güçlerinin birlikte iş birliği yapacaklarını söyledi.