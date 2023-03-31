İçişleri Bakanı Soylu’dan İYİ Parti il binasına isabet eden kurşunlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunlarla ilgili, şüphelinin silahla elde olduğunu savcılığa sevk edileceğini belirterek, "İnşaatta usta ya da yönetici gibi başka biri var, geceleyin burada beklerken hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış, bir kısmı da oraya ve oradaki başka yere isabet etmiş" dedi.

Bakan Soylu, Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde depremde hasar gören Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Türbesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Bakan Soylu, türbede hasar olmadığını ama çevresinden hasarlar bulunduğunu, gerekli incelemenin yapıldığını yakın zamanda çalışmaların başlayacağını bildirdi.

"Hırsızı görünce şarjörü boşaltmış"

Bakan Soylu, İYİ Parti İl Başkanlığı’na isabet eden kurşun olayıyla ilgili şunları söyledi:

“Biz bir taraftan deprem bölgesindeyiz, işlerimizi de takip etmeye çalışıyoruz. Güvenlik göç ve terörle mücadele olsun. Çalışıyoruz, koordinasyon yapıyoruz. Böyle bir haber gelince bir değerlendirdik. Gerekli tahkikatlar başladı. Hemen etraftaki tertibatı değerlendirdiler Orada bir inşaatın olduğu ve akşam saatlerinde silah sesleri geldiği konusunda görgü tanıkları ve durumların olduğunu belirlendi. Ardından olayın detaylarıyla ilgilenmeye başladılar. Gerekli ifadeler alınınca sonuca ulaştılar. Karşı tarafta bir inşaat var, 3-4 gündür oraya hırsızlar dadanmış, onlarda güvenlik görevlisi ve bekçi, tutmuşlar. İnşaatta usta ya da yönetici gibi başka biri var, geceleyin burada beklerken hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Bir kısmı da oraya ve oradaki başka yere isabet etmiş. Burada akşam 21.30 haber verilen saat, 23.00, iki güvenlik görevlisi onlar duymamış olayı. İlgili partinin iki güvenlik görevlisi duymamış.”

"Olay başka bir şey çıktı"

“Bazen olayın aydınlanmasını beklemek lazım” diyen Soylu, “Burası E-5 üzeri, yorgun mermi başka bir şey olabilir. Veya oraya taammüden bir mesele olabilir. Bunların hepsini devlete emanet etmek lazım. Türk polisi güvenlik güçleri bunları çözebilir, dönüp buradan bir siyasal malzeme çıkarmak. Hemen ortalığa düşüp bunun sebebi şudur diye çıkarım ortaya koymak, en azından devletin kapısından geçmiş birisiyle örtüşmez, örtüşmemesi lazım. Bu olaylar, silahtı, saldırıydı, bu olaylar siyasal istismarda, siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır. Kullanılmaması lazım. Olayın neyden nasıl kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Durup dururken Cumhurbaşkanına hakarete diyorsunuz, ona tehdit ediyorsunuz, onu kendinize hedef alıyorsunuz. Olay başka bir şey çıktı. En hafif tabirle hafifliktir bu. Yapmamak lazım etmemek lazım. Maalesef siyasetin şehveti gerçekleri yapılması gerekenleri ortadan alıp götürüyor. Böyle bir durum söz konusu. Savcılığa sevk edecekler, fail elde silah elde olayın şekli şemali belli ona göre bir değerlendirme yapmış olacağız” diye konuştu.