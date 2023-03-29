İçişleri Bakanı Soylu: “Hatay’da günde 8 bin kamyondan fazla enkaz taşınıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerinde günde toplam 8 binin üzerinde kamyon enkaz taşındığını ifade ederek, “Buralarda 800 ekskavatör çalışıyor. Şu anda deprem bölgelerinde bina olarak yüzde 36’nın üzerinde, hacim, bağımsız bölüm olarak da yüzde 50’nin üzerinde hem enkaz olmuş, yıkılmış hem de acil yıkılacaklar kaldırıldı, döküm sahalarına getirildi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesinde kurulan çadırdaki iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerle birlikte orucunu açtı.

İftar çadırında konuşan Bakan Soylu; çadır kentlerde eğitim, sağlık, psikososyal destek ve oyun alanları gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Her konuyla en ince detayına kadar ilgileniliyor. Bunu hem sorumluluğumuz gereği yapıyoruz hem de hep beraber büyük bir afetteyiz ve sınavdayız. Karşı karşıya kaldığımız imtihanda bu birlikteliğimizi güçlendirmek için ortaya koyuyoruz. İnanıyorum ki buradan çok güçlü çıkacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük afetiyle karşılaştığının altını çizen Soylu, “Sadece depremin olduğu dakika itibarıyla 26 bin enkaz, 26 bin bina çökmüş oldu. Şu anda hasar tespitleri yapıldı. Hatay’da Defne ve Antakya’da günde toplam 8 binin üzerinde kamyon sadece enkaz taşıyor, 800 ekskavatör çalışıyor. Şu anda deprem bölgelerinde bina olarak yüzde 36’nın üzerinde, hacim, bağımsız bölüm olarak da yüzde 50’nin üzerinde hem enkaz olmuş, yıkılmış hem de acil yıkılacaklar kaldırıldı, döküm sahalarına getirildi. Hatay Antakya’da belki bayramı 3, 5, 10 gün daha geçebiliriz ama diğer yerlerde yıkılmış ve acil yıkılacak binaların tamamını yıkmış ve döküm sahalarına taşımış olacağız. Sonra ağır hasarlı binalara geçeceğiz” dedi.

Sonuna kadar vatandaşlarla beraber olacaklarını dile getiren Soylu, depremzedelerin ramazanı kutladı.