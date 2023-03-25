HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan seçim çağrısı

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 2 Nisan’da yapılacak genel seçimler için Türkiye’deki soydaşlardan destek istedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeği programına katılan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 2 Nisan’da Bulgaristan’da yapılacak genel seçimleri için Bursa’da yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına çağrıda bulundu. Bulgaristan’da son 2 yılda 5’inci kez seçime gidildiğini hatırlatan Karadayı, bu seçimin çok önemli olduğunu belirterek, yeterli destek alınırsa hükümet ortağı olabileceklerini ifade etti.

Programda konuşan BAL-GÖÇ, BGF, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, Turhan Gençoğlu “Hepinizin malumu üzere 2 Nisan tarihinde Bulgaristan’da bir seçim var. Bulgaristan’da yaşayan kardeşlerimiz ve onların çocuklarının geleceği için çok önemli bir seçim. Hür irademizle seçme ve seçilme hakkımız var. Bu çerçevede önümüzdeki seçimlerde birlikte hareket ederek partimizi koalisyona sokmamız gerek" ifadelerini kullandı.

“Hükümet ortağı olacağız”

Yeterli desteği alırsa Bulgaristan Parlamentosu’nda hükümet ortağı olabileceklerini belirten HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “Bu yıl seçimler ramazan ayına denk geldi. Son 2 yıl içerisinde 5’inci kez Bulgaristan’da seçimlere gidiyoruz. 2 Nisan’da bizim için, Bulgaristan ve Bulgaristan vatandaşları için çok önemli bir seçim. İnşallah sizin desteğinizle hükümet ortağı olacağız ve Bulgaristan Parlamentosu’nda sizin sesiniz olacağız. Türkiye’de Bulgaristan Konsolosluğu hizmetleri yeterli değil ve vizelerimizi büyük zorluklarla alıyoruz. Biz hükümet ortağı olduğumuzda vize süreçlerini ve konsolosluk hizmetlerini kolaylaştıracağız. Eski göçmenlerden Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenlere danışmanlık yardımcı olacağız. Bulgaristan’da yıllar boyunca kendi kimliğimizi savunmak için mücadele verdik. Bulgaristan’da 30 yıldır demokrasi var ama tüm haklarımızı elde edemedik. Bulgaristan’daki okullarda Türkçe okunması için elimizden geleni yapacağız. Siyasi nedenlerden dolayı hüküm giyenler var, son parlamentoda emekli olmak için hüküm giyilen süre emeklilik sürecine dahil olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki seçimlerle üst üste denk geldi

Bulgaristan’daki seçimlerin ardından 14 Mayıs’ta Türkiye’de de seçim yapılacağı için işlerinin zor olduğunu belirten Karadayı soydaşlardan destek istedi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Türkiye’ye geçtiğimizde radyoyu açtık, 14 Mayıs seçimi konuşuluyordu. İki seçim üst üste geldiği için bizim işimiz çok zor. 2021 yılının kasım ayında Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. İlk defa Bulgaristan’da bir Türk cumhurbaşkanı adayı oldu. Türkiye’den seçimlere yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Katılanların oylarının yüzde 90’ı bize geldi. 2022 yılının ekim ayındaki seçimlerle Türkiye’den 60 bin kişi katıldı. Türkiye temsilcilerimizin yorumları ‘yeterince halkımızı uyaramadık, sandığa götüremedik’ şeklinde oldu. 2 Nisan’da Bulgaristan’da çok önemli seçimler var. 2 Nisan’da sandık başına gidelim ve oyumuzu Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne verelim” dedi.