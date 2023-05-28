Hamas’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Türk halkını yürüttüğü bu demokratik süreçten ötürü kutlayan Hamas, Erdoğan’ın zaferinin Türkiye’nin Arap ve Müslüman dünyasıyla bağlarını, bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendirmesi ve başta Filistin davası olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki haklı meseleleri kucaklaması için yeni bir başlangıç noktası olmasını umduğunu aktardı.