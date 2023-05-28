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Gaziantep’te oy verme bitti sayım başladı
GAZİANTEP'TE 13. CUMHURBAŞKANI 2.TUR SEÇİMİ İÇİN SAAT 08.00'DA BAŞLAYAN OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ. OY VERME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SANDIKLAR AÇILARAK OY SAYIMINA BAŞLANDI.
Politika 28.05.2023, 17:36
Gaziantep’te 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi için sandık başına gitti. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımın ardından saatler 17.00’yi gösterdiğinde tamamlandı.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.