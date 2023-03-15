Fransız devlet kanalı, İsrail karşıtı 4 gazeteciyi görevden uzaklaştırdı

Fransa’da devlete ait haber kanalı France 24, sosyal medyada İsrail karşıtı paylaşımlarda bulunduğu ve ölen Filistinliler için "şehit" ifadesini kullandığı gerekçesiyle 4 gazeteciyi görevden uzaklaştırdı.

Fransa’da Paris merkezli devlete ait France 24 haber kanalı, İsrail yanlısı ABD merkezli medya kuruluşu CAMERA’nın web sitesinde yer alan iddiaların ardından 4 gazeteci hakkında soruşturma başlattı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, 3’ü kanalın Arapça yayınında muhabir olarak çalışan gazetecilerin tedbir amaçlı ve prosedür gereği soruşturma sonuçlanana kadar işten uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İsrail yanlısı medya kuruluşunun sitesinde yer alan söz konusu makalede, 2021’den bu yana kanalın Beyrut muhabiri olarak çalışan Joelle Maroun’un 2013 ve 2014’te Twitter’da yaptığı paylaşımlarda ırkçı ifadelerde bulunduğu iddia edildi. Makalede Maroun’un, “Hitler’e ‘Yahudilere ne yaptın’ diye sordular. O da ‘Olağan dışı bir şey yok. Yalnızca mangal yaptım’ dedi” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi. Maroun’un başka bir paylaşımında ise Hitler’e seslenerek “Yakılması gereken birkaç kişi daha var” dediği öne sürüldü.

Kanalda çalışan Filistinli Kudüs muhabiri Laila Odeh’in ise İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinliler için “şehit” ifadesini kullandığı ve Facebook’taki bir paylaşımında Arap Birliği’ne işgal edilen toprakları İsrail’den geri alabilmesi için kendisini "silahlandırması" çağrısında bulunduğu iddia edildi.

France 24’ün 2016’dan bu yana Arapça yayınında Cenevre muhabiri olarak çalışan Dina Abi-Saab’ın da ölen Filistinliler için "şehit" ifadesini kullandığı ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla 11 Eylül saldırıları arasında benzerlik kurduğu belirtildi.

Makalede ayrıca 2014’ten bu yana kanalda çalışan gazeteci Sharif Bibi’nin aynı şekilde ölen Filistinlilerden “şehit” olarak söz ettiği ve İsrail’i yok etme tehdidi içeren bir paylaşımda bulunduğu öne sürüldü.