Fransa’da emeklilik reformu Ulusal Meclis’e sunulmadan kabul edilebilecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıkladı.

Fransa’da tepki çeken ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato’da görüşülmesinin ardından kabul edilmişti. Senato’nun ardından Ulusal Meclis’e sunulması beklenen tartışmalı emeklilik reformu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, reformun, Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan kabul edilmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıkladı.

Milletvekillerinden Başbakan’a tepki

Özel prosedürün emeklilik reformu için uygulanacağını duyurmak üzere Ulusal Meclis’e gelen Borne, milletvekilleri tarafından yuhalandı. Borne’nun konuşma yapmasına engel olmak isteyen milletvekilleri, 64 yıla hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Konuşmasında milletvekillerine hitap eden Borne, reformun gerekliliklerinden bahsetti. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne’a istifa çağrısında bulunurken, "Son anda 49:3’e başvurmak olağanüstü bir zayıflık işaretidir" dedi.

Halkı sokağa döken emeklilik reformu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Söz konusu reform paketi 12 Mart’ta Senato’da yapılan oylamada kabul edilmişti. Paket dün Karma Komisyon’da görüşülmüş, hazırlanan nihai taslak son oylama için hem Senato’ya hem de Ulusal Meclis’e gönderilmişti.