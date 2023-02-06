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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 06.02.2023, 20:09
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.