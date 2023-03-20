Eski Maliye Bakanı Şimşek: “Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” dedi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.