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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."
Politika 20.03.2023, 23:31
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."