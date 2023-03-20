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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

Politika 20.03.2023, 23:31
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

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