Eski Bakanlardan yeni kabine için tebrik paylaşımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine üyelerini değiştirmesinin ardından görevi bırakan eski bakanlar yeni kabine için tebrik paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin değişmesinin ardından görevi bırakan bakanlar yeni kabine için tebrik paylaşımları yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Yeni kabineyi tebrik eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce Meclis’te hizmete devam edeceğimiz için Allah’a hamd olsun. Türk Milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Yeni kabinenin hayırlı olmasını dileyen eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin yeni kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere birlikte görev yaptığımız kabine üyesi arkadaşlarımı kutluyor, destek ve iş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor; yeni kabinede görev alan Bakanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bizlere Millî Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkânı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Başlasın Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinemiz devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde paylaşımda bulundu.

Yeni kabineye başarılar dileyen eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeni Bakanı tebrik eden eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesi hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım Sn. İbrahim Yumaklı’yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb’im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Yeni kabineye başarılar dileyen eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Kabine Üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun” ifadelerine yer verdi.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanlığı kabinesi ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah tüm bakanlarımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde paylaşım yaptı.

Yeni kabinenin hayırlı olmasını dileyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.