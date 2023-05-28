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Erzurum’da Erdoğan sevinci
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNDA, SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE ERZURUM’DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A YÖNELİK DESTEK VEREN VATANDAŞLAR KUTLAMA YAPTI.
Politika 28.05.2023, 19:46
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oyması sonunda Erzurum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik destek veren vatandaşlar kutlama yaptı.
Saat 17.00’da tamamlanan oy verme işleminden sonra sandıklarda yapılan sayımların ardından Erzurum’da AK Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı’na destek veren vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi’ne akın etti. Araçlarla uzun konvoy oluşturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atan vatandaşların coşkusu saatlerce sürdü.