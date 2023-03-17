Dışişleri Bakanlığı: “AB-Ermenistan ilişkileri raporu, mesnetsiz iddialara yer vermekte”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “AB-Ermenistan ilişkileri raporu, mesnetsiz iddialara yer vermekte. Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Avrupa Parlamentosu’nun “AB-Ermenistan İlişkileri” başlıklı raporu hakkındaki soruya, “Avrupa Parlamentosu’nun 15 Mart 2023 tarihli “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir. Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu’nu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz” cevabını verdi.