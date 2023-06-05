Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."
Politika 05.06.2023, 10:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."